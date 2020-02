Dresden

Eine 39-jährige Fußgängerin ist am Mittwochabend auf dem Stresemannplatz von einem Auto angefahren worden. Die Frau querte gegen 18 Uhr den Platz in Striesen in Richtung Wallstraße, als sich von der Wallotstraße her ein grauer Pkw näherte.

Der Autofahrer bog nach links ab und fuhr dabei die Fußgängerin an. Die Frau stürzte und verletzte sich. Als sie wieder aufstand, fuhr der Wagen davon.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä