Dresden

Bei einem Unfall an der Albertstraße ist am Freitagmorgen ein Fußgänger verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann in Höhe der Ritterstraße die Gleise queren, übersah dabei aber offenbar eine in Richtung Albertplatz fahrende Straßenbahn der Linie 3. Er wurde von der bremsenden Bahn noch touchiert und verletzte sich dabei am Kopf. Der Straßenbahnbetrieb in Richtung Albertplatz war etwa eine Stunde unterbrochen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von halk