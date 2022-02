Fußgänger bei Unfall in Dresden-Striesen verletzt – Wer ist er?

Dresden

Zu einem Unfall, der sich am am Samstagabend in Dresden-Striesen ereignete, sucht die Polizei diesmal keinen flüchtigen Fahrer, sondern das Unfallopfer. Der Fußgänger war gegen 21.45 Uhr auf der Kreuzung Haydn- und Tittmannstraße beim Überqueren der Straße von einem Ford Focus erfasst worden.

Er stürzte und hatte sich augenscheinlich verletzt. Das berichtete der Fahrer des Wagens, der seine Personalien an den Mann übergab, selbst allerdings keine erhielt. Den Zusammenstoß meldete der Autofahrer später der Polizei. Die sucht nun das Opfer und weitere Zeugen. Demnach hatte eine weitere Person zeitgleich die Straße überquert. Hinweise nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä