Dresden

In der Nacht zum Mittwoch ist in einem Hochhaus in Dresden-Gruna ein Feuer ausgebrochen. Gegen 3.20 Uhr stand in der vierten Etage des Hauses an der Rosenbergstraße vermutlich ein Fußabtreter in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch, bevor größerer Schaden entstand.

Dennoch musste eine Bewohnerin mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Von halk