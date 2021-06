Dresden

Die Polizei hat in der Nacht zum Montag die Personalien von fünf Männern aufgenommen, die in einem Wohnhof an der Lise-Meitner-Straße rechte und antisemitische Parolen gerufen haben.

Zeugen hatten auf die lautstarke Belästigung hingewiesen. Die Beamten stellten die Identitäten der Männer im Alter zwischen 29 und 36 Jahren fest. Ermittelt wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

Von DNN