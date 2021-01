Fünf Verletzte bei Streit in Dresdner Erstaufnahmeeinrichtung

Dresden

In einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in der Dresdner Friedrichstadt sind in der Silvesternacht fünf Menschen bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Alle begaben sich selbstständig zum nächstgelegenen Krankenhaus. Dort meldete das Personal die Sache an die Polizei.

Dem vorausgegangen war nach Angaben der Polizei ein Streit zwischen zwei Gruppen unterschiedlicher Nationalitäten. Als Tatverdächtige machten die Ermittler vier Tunesier und einen Libyer im Alter von 22 bis 32 Jahren aus. Gegen die fünf wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von fkä