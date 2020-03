Dresden

Auf dem Hof einer Oberschule an der Erna-Berger-Straße sind am Montagnachmittag mehrere Schüler aneinandergeraten. Der Streit mündete schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der fünf Schüler leicht verletzt wurden.

Der Hintergrund des Streites ist bisher unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Nummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

Von DNN