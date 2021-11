Fünf Einbrüche in Dresdner Einfamilienhäuser

Dresden

In den letzten zwei Tagen sind Unbekannte in mehrere Einfamilienhäuser in Dresden eingebrochen. Betroffen sind zwei Haushalte in Dresden-Südvorstadt, zwei weitere in Dresden-Rochwitz und ein Einfamilienhaus in Dresden Loschwitz.

In zwei von fünf Fällen ist der ungefähre Wert des Diebesguts bereits bekannt. Am Freitag gelangten unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Kellerfenster in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Beutlerpark. Dort entwendeten sie etwa 200 Euro Bargeld.

Einbruch ohne Beute

Am Samstag brachen Unbekannte die Terrassentür eines weiteren Einfamilienhauses an der Karpatenstraße auf. Sie durchsuchten sämtliches Mobiliar, entwendeten nach bisherigen Kenntnissen jedoch nichts.

Weiterhin betroffen ist ein Einfamilienhaus an der Geißnitzstraße. Nach Aufbrechen der Tür entwendeten unbekannte Täter dort Schmuck von bisher unbekanntem Wert. Ähnliches spielte sich auch auf der Beskidenstraße ab.

Am Samstag gelangten Unbekannte Töter durch ein von ihnen aufgehebeltes Fenser in ein weiteres Haus an der Calbertstraße. Dort entwendeten sie einen Kleintresor mit Bargeld und diversem Schmuck. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

Von EE