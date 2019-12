Dresden

Ein mit Weihnachtsbäumen beladener Anhänger hat sich am Freitagabend selbstständig gemacht und ist mit einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe kollidiert. Ursprünglich hing der Hänger an einem Kleintransporter, dessen Fahrer gegen 17.30 Uhr die Gompitzer Straße in Richtung Lise-Meitner-Straße befuhr.

Kurz vor der Einmündung löste sich der Hänger, rammte einen parkenden Sattelzug und im Anschluss den Bus der Linie 80. Die Frontscheibe trug Schäden davon, Insassen und Busfahrer aber blieben unverletzt.

Die Gompitzer Straße musste für knapp eine dreiviertel Stunde gesperrt werden.

Von DNN