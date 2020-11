Dresden

Am Samstagmorgen ist eine 21-Jährige bei einem Unfall auf dem Fritz-Löffler-Platz in der Südvorstadt schwer verletzt worden. Die junge Frau stand kurz nach 7 Uhr mit ihrem VW Golf auf dem rechten Geradeausfahrstreifen an der Ampel, als ein Mercedes Sprinter ungebremst auf den Wagen auffuhr.

Dessen 59 Jahre alter Fahrer kam auf der Nürnberger Straße aus Richtung Münchner Platz gefahren und hatte ein Rotsignal übersehen. Das Heck des Sprinters schleuderte auch auf einen im linken Fahrstreifen stehenden Peugeot und beschädigte diesen.

Von fkä