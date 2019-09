Pirna

Ein 61 Jahre alter Mann wird verdächtig, am Montagmorgen eine 20-jährige Fußgängerin auf einem Fußweg an der Straße Alt-Rottwerndorf in Pirna angefahren zu haben. Er war nach dem Zusammenstoß vom Unfallort geflüchtet, kam aber kurzzeitig zurück, um sich zu versichern, dass Ersthelfer das Unfallopfer versorgten und den Rettungsdienst alarmiert hatten.

Dann fuhr der zunächst Unbekannte in seinem weißen Kleintransporter wieder davon. Die Polizei veröffentlichte einen Zeugenaufruf. Am Mittwochvormittag stellte sich der 61-Jährige im Polizeirevier Dresden-Mitte. Die Beamten zogen den Führerschein des Mannes ein. Er muss sich wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall verantworten.

Die 20-jährige Verletzte konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich verlassen. Sie war bei dem Zusammenstoß lebensbedrohlich verletzt worden.

Von fkä