Der Unfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr am Montagabend, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Zwischen der AS Ottendorf-Okrilla und der AS Hermsdorf, in Höhe des Parkplatzes „Am Eichelberg“ prallte am Stauende an einer Baustelle ein tschechischer LKW Iveco auf einen PKW Volvo V40. Der Laster schob den PKW unter einen Sattelzug Mercedes-Benz. Anschließend kollidierte der Iveco ein zweites Mal mit dem PKW.

Bei einem folgenschweren Unfall auf der A4 bei Ottendorf-Okrilla ist am Montagabend eine 26 Jahre alte Frau schwerstverletzt worden. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Beide Insassen des Volvo wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die Frau, Beifahrerin in dem Auto, erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Der 32 Jahre alte Fahrer des Wagens kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des LKW Iveco mußte durch die Feuerwehr gerettet werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 62“ ins Krankenhaus geflogen.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) betreute psychologisch die Ersthelfer und Zeugen. Wegen der umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war der Streckenabschnitt bis 4 Uhr am Dienstagmorgen gesperrt. Die Polizei und ein Sachverständiger ermitteln zur Unfallursache.

