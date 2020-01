In Dresden-Mickten hatte eine Frau beim Kochen kaltes Wasser in eine Pfanne mit heißem Bratöl gegossen. Daraufhin kam es zu einem Siedeverzug, der wiederum einen Brand in der Küche auslöste. Die Feuerwehr brachte die Frau mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.