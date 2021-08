Dresden

An der Katharinenstraße in der Dresdner Neustadt ist am Samstagmorgen eine 33-Jährige sexuell belästigt worden. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Der 28-jährige Pakistaner soll die Frau gegen 6.45 Uhr unsittlich berührt, dann von ihr abgelassen und sich anschließend vor ihr entblößt haben, nachdem sie sich gegen die Berührungen wehrte. Der Verdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder freigelassen.

Von fkä