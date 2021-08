Frau in Dresdner Straßenbahn belästigt – Polizei sucht Zeugen

Dresden

In einer Straßenbahn der Linie 7 ist bereits am Freitag vor einer Woche (14. August) eine Frau von einem älteren Herrn belästigt worden. Der Mann stieg gegen 17.45 Uhr am Hauptbahnhof in Begleitung einer anderen Frau ein und setzte sich neben die 28-Jährige.

Auf der Fahrt in Richtung Dresden-Gorbitz berührte er die neben ihm Sitzende unsittlich. Am Amalie-Dietrich-Platz stieg er wieder aus. Das Opfer beschrieb den Täter als um die 60 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er trug Wanderkleidung, hatte graue Haare und Geheimratsecken.

Hinweise zu der Sexualstraftat nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä