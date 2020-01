Dresden

Eine 43-Jährige ist am Freitag in Dresden von ihrem Ex-Partner bedroht worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann in die Wohnung der Frau an der Paulstraße gekommen, wo es zum Streit kam – auch die kleine Tochter der beiden war da.

Demnach wurde der 21-Jährige gegenüber seiner ehemalige Partnerin handgreiflich. Anschließend habe er ihr das Handy und Dokumente der 19 Monate alten Tochter gestohlen. Die Frau flüchtete mit dem kleinen Mädchen aus der Wohnung und suchte bei ihrer Mutter Schutz. Gemeinsam riefen sie die Polizei.

Die Beamten nahmen den 21-Jährigen noch in der Wohnung der Frau vorläufig fest. Er wurde am Sonnabend dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von RND/iro