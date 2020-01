Dresden

Eine 77-Jährige ist am Mittwoch in ihrer Wohnung verstorben. Im Rahmen der Untersuchung stellte sich heraus, dass die Frau am Montagnachmittag zuvor auf der Höhe Räcknitz in einem Bus an der Haltestelle Rubensweg gestürzt war. Dabei verletzte sich die Frau. Die Verkehrspolizei ermittelt nun nach einem möglichen Zusammenhang zwischen Sturz und Tod der Frau. Zeugenhinweise zum Sturz am Montag nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 entgegen.

Von DNN