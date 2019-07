Dresden

In der Nacht zum Dienstag ist eine 30-Jährige auf der Königsbrücker Straße von einer bislang Unbekannten überfallen worden.

Die Täterin sprach die Frau zunächst unter einem Vorwand am Bahnhof Industriegelände an. Die beiden Frauen gingen dann gemeinsam in Richtung Königsbrücker Straße, wo die Unbekannte der Frau die Tasche entriss. Sie stahl ein Etui und lief davon, ohne die Tasche mitzunehmen.

Nachdem die Täterin festgestellt hatte, dass das Etui nur Schminksachen enthielt, kehrte sie zurück, riss die 30-Jährige zu Boden, entnahm der Tasche das Portemonnaie und flüchtete erneut. In der Geldbörse befanden sich neben Dokumenten mehrere hundert Euro Bargeld.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes.

Von PS