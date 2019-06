Dresden

Am Montagabend haben gegen 19.15 Uhr Unbekannte einen Böller in der Warenanlieferungszone eines Supermarktes an der Räcknitzhöhe in Zschertnitz gezündet. Dadurch wurde eine Angestellte leicht verletzt. An zwei Türen und einer Betontreppe kam es zudem zu einem Sachschaden, der bisher noch nicht beziffert wurde.

Von Céline Marten