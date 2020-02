Dresden

Auf dem Gehweg der Höhenpromenade in Dresden-Gorbitz ist am Donnerstagabend eine 31-Jährige überfallen und sexuell belästigt worden. Ein Unbekannter drückte sie gegen 19 Uhr zu Boden und berührte sie unsittlich.

Zusammenhang mit anderen Fällen wird geprüft

Weil sich die Frau heftig wehrte, ließ der Angreifer schließlich ab und flüchtete. Sie beschrieb den Mann als etwa 1,75 Meter groß, um die 30 Jahre alt und hellhäutig. Er trug eine graue Jacke mit dunkel abgesetzten Ärmel und Kapuze, außerdem eine Mütze, eine Jeans und schwarze Handschuhe.

Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang zu zwei anderen Vorfällen besteht. Ebenfalls am Donnerstagabend war an zwei verschiedenen Orten in Dresden-Löbtau ein Exhibitionist gesehen worden. In einem Fall belästigte er eine junge Frau, der die Flucht gelang.

Die Polizei sucht zu der Tat an der Höhenpromenade Zeugen. Der Angriff ereignete sich gegen 19 Uhr zwischen den Haltestellen Merianplatz und Amalie-Dietrich-Platz. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä