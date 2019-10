Dresden

Bei dem Versuch, den Übergang an der Haltestelle Hellersiedlung zu überqueren, ist am Donnerstagvormittag eine Frau von einer Straßenbahn angefahren worden. Offenbar hatte die ältere Dame die Bahn der Linie 8 übersehen. Der Tramfahrer bremste noch, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Frau musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

