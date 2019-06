Dresden

Gegen 17.30 Uhr am Samstag sind an der Kreuzung Löbtauer und Fröbelstraße ein Ford Mondeo und eine Straßenbahn der Linie 7 kollidiert. Die Fahrerin wollte nach links in die Fröbelstraße einbiegen, während sich die Bahn von hinten näherte. Vermutlich übersah die Frau die rote Linksabbiegerampel.

Sie musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Löbtauer Straße war stadteinwärts gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Straßenbahnlinien 2 und 7 konnten nicht in Richtung Innenstadt verkehren.

Von halk