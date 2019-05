Dresden

Der 17-Jährige, der am Freitagabend im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Dresden-Gorbitz zwei Personen mit einem Messer verletzt haben soll, ist gefasst. Das bestätigte am Sonntag ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Gegen 21.30 Uhr am Freitagabend waren der Tatverdächtige und mehrere andere Personen am Rande einer Grillfeier in Streit geraten. Im Hausaufgang soll der junge Mann syrischer Herkunft plötzlich das Messer gezogen haben. Eine 23 Jahre alte Frau und ein 36-Jähriger kamen mit schweren Stich- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus.

Zur Galerie Messerstecherei in Gorbitz

Worum sich der Streit drehte und weshalb er derart eskaliert, war auch am Sonntag nicht klar.

Von halk/fkä