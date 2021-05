Dresden

Ein 44-Jähriger ist am Mittwochabend von Dachziegeln am Kopf getroffen worden. Die Ziegel hatten sich durch den Sturm vom Dach eines Gebäudes an der Louisenstraße gelöst und waren auf den Gehweg gefallen. Dort lief der Fußgänger gerade entlang.

Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt, während die Feuerwehr per Drehleiter aufs Dach stieg und weitere lose Teile sicherte.

Von fkä