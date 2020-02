Dresden

In einer Löbtauer Gartensparte ist am frühen Donnerstagmorgen eine Laube ausgebrannt. Das Häuschen in der Anlage an der Mohorner/Zauckeroder Straße hatte aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen, teilte die Feuerwehr mit. Als die Brandbekämpfer gegen 2.45 Uhr eintrafen, stand der vordere Wohnraum der Laube komplett in Flammen. Die Kameraden der Wache Löbtau und der Freiwilligen Feuerwehr Gorbitz brachen die Tür auf, zwei Trupps unter Atemschutz löschten das Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Behörde zunächst nicht benennen.

Die Brandursachenermittler der Polizei untersuchen nun, warum das Feuer entstanden ist.

In unmittelbarer Nähe des Brandortes entdeckten Polizeibeamte mehrere Lauben, in die eingebrochen worden war. Ob die Fälle im Zusammenhang stehen, prüfen die Beamten.

Von ttr mit dpa