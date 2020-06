Dresden

Ein Firmenbüro an der Straße Obergraben ist am vergangenen Wochenende in das Visier von Einbrechern geraten.

Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten die Räume. Letztlich brachen sie einen Tresor auf und stahlen aus diesem rund 800 Euro Bargeld. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.

Von DNN