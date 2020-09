Dresden

Während eines Feuerwehreinsatzes hat ein älterer Mann einen Feuerwehrmann angefahren.

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Jordanstraße in der Neustadt gerufen. Wegen der Enge der Straße wurden die Einsatzfahrzeuge an der benachbarten Königsbrücker Straße abgestellt. Diese wurde für den Verkehr gesperrt.

Ein 69-Jähriger kam mit einem VW Tiguan von der Königsbrücker Straße und wollte in Richtung Stauffenbergallee weiterfahren. Ein Feuerwehrmann zeigte ihm an, dass gesperrt sei. Als der Feuerwehrmann sich wieder umdrehte, fuhr der Senior ihm mit dem Auto in die Beine.

Der 54-jährige Mann blieb unverletzt und rief die Polizei. Die Beamten fertigten eine Anzeige. Die Dresdner Polizei ermittelt derzeit gegen einen 69-Jährigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

