Dresden

Blaulicht und Sirenen sah und hörte am Mittwochvormittag, wer in der Innenstadt unterwegs war. Ein Aufgebot an Feuerwehrwagen war in Richtung Centrumgallerie unterwegs. Grund war die Brandschutzanlage im Einkaufszentrum. Sie hatte fälschlicherweise einen Alarm ausgelöst.

Die Feuerwehrleute evakuieren in einem solchen Fall zunächst die Besucher, bis die Ursache für den Alarm gefunden ist, erklärt Michael Klahre, Sprecher der Feuerwehr Dresden. In diesem Fall fand sie sich ziemlich schnell: Der Grund waren Bauarbeiten, die aktuell in der Centrumgalerie im Gange sind. Die Feuerwehr rückte wieder ab und die Besucher konnten weitershoppen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Brandschutzanlage der Centrumgallerie einen Falschalarm auslöst. Dennoch: „Wir müssen grundsätzlich davon ausgehen, dass etwas Schlimmes ist, und es uns angucken“, so Klahre. In einem Notfall wären sehr viele Menschen gleichzeitig in Gefahr, sodass ausreichend Helfer gebraucht werden. „Wenn dann nichts vorliegt, sind wir auch schnell wieder weg.“ Trotz Fehlalarm waren daher insgesamt 36 Einsatzkräfte der Wachen Altstadt, Löbtau und Albertstadt unterwegs.

