Dresden

Gut drei Meter tief ins Kellergeschoss ist am Donnerstagvormittag ein Mann auf der Baustelle eines Einfamilienhauses in Strehlen gestürzt. Die Feuerwehr rückte an, um den zuvor vom Rettungsdienst stabilisierten Verletzten mit einer Schleifkorbtrage über Steckleiterteile aus der Grube an der Teplitzer Straße zu bergen.

Anschließend kam der Verletzte ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Sturzes.

Von fkä