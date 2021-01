Feuerwehreinsätze in Dresden: Küche und Weihnachtsbaum in Flammen

Dresden

Am Dienstagnachmittag musste die Dresdner Feuerwehr gleich zu zwei Wohnungsbränden ausrücken. An der Straße Am Sandberg in Kleinzschachwitz war gegen 15.40 Uhr in der Küche einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr rettete zwei Frauen aus der Erdgeschosswohnung, aus der dichter Qualm drang. Beide konnten ambulant vor Ort verarztet werden. Die Wohnung ist unbewohnbar.

Kurze Zeit später eilten die Kameraden dann zu einem brennenden Weihnachtsbaum in einer Wohnung an der Brunnenstraße in Leubnitz-Neuostra. Einer Frau gelang selbst die Flucht ins Freie, einen weiteren Bewohner rettete die Feuerwehr. Auch hier wurden beide ambulant versorgt und die Wohnung ist unbewohnbar. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen zur Brandursache.

