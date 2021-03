Dresden

Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr zum Oberndorfer Weg gerufen. Dort sei ein sterbender Schwan beobachtet worden.

Als die des Gerätewagen Tier an der Einsatzstelle eintrafen, saß ein Schwan mit erhobenem Haupt und vollkommen unverletzt auf der Straße. Eine nähere Erkundung und Befragung von Passanten ergab, dass das Tier offenbar gegen eine Stromleitung geprallt war und daraufhin in eine Sickergrube abstürzte. Das Tier lief dann unkoordiniert umher und setzte sich mitten auf die Straße.

Die Einsatzkräfte forderten Verstärkung nach und nahmen sich dem Tier an. Sie ließen es in Dresden-Übigau an der Elbe frei, woraufhin der Schwan nach kurzem Fauchen in Richtung Meißen auf der Elbe davon schwamm.

Von DNN