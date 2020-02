Dresden

Gleich vier mal musste die Feuerwehr am Samstag nach Dresden-Gorbitz zu Bränden ausrücken – je zweimal zu einem brennenden Gebüsch und zu lodernden Mülltonnen.

Am Mittag war am Amalie-Dietrich-Platz ein Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Das erste brennende Grünzeug wurde an der Harthaer Straße gemeldet und gelöscht.

Gegen 16.45 Uhr folgte der nächste Einsatz: An der Lise-Meitner-Straße standen ein Müllcontainer und abgelagerter Unrat in Flammen. Kurze Zeit später wurde am Melissenweg ein brennendes Gebüsch gemeldet. Hier gab es für die Kameraden nur noch Restlöscharbeiten zu tun.

Ein Kamerad löscht das brennende Gebüsch am Melissenweg. Quelle: Roland Halkasch

Im Einsatz waren unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Ockerwitz und die Berufsfeuerwehr Löbtau. Zu den Brandursachen ermittelt nun die Polizei.

Von DNN