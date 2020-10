Dresden

In der Nacht zum Donnerstag hat es in der Heide gebrannt. Der Feuerwehr wurde am Saugartenweg ein Brand im Unterholz gemeldet.

Im Waldboden mit einer Tiefe von bis zu 50cm hatten Unbekannte ein Erdfeuer entfacht, das stark rauchte. Die Feuerwehr rückte mit 16 Kameraden an.Auf einer Fläche von etwa 10 Quadratmeter wurden Glutnester freigelegt. Da sich der Brandherd abgelegen von ausreichend breiten Waldwegen befand, mussten zur Bekämpfung des Glutbrandes ca. 240 Meter Schläuche verlegt werden. Durch das frühzeitige Erkennen des Brandes und das rasche Absetzen des Notrufes konnte die alarmierte Feuerwehr einen größeren Schaden und das Übergreifen des Feuers auf die Bäume verhindern. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Von DNN