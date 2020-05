Dresden

Donnerstag und Freitag vergangener Woche hatte die Feuerwehr drei Rettungseinsätze zu bestreiten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Gut ausgegangen sind sie alle.

Fast zeitgleich erfolgte zunächst die Rettung eines Meerschweinchens von einem Balkon und die Befreiung eines Mercedes aus einer Waschanlage. Das Haustierchen hatte sich am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung an der Gerokstraße hinter der Balkonverkleidung verfangen. Der Besitzerfamilie samt Kindern gelang es nicht, das Tier zu befreien. Die Kameraden entfernten die Balkonverkleidung, konnten das Meerschwein unverletzt bergen und an die Kinder übergeben.

Etwa zur selben Zeit hatte sich durch ein unerlaubtes Fahrmanöver während des Waschvorgangs ein Mercedes in einer Waschanlage an der Wiener Straße verklemmt. Hier hoben die Feuerwehrleute in Zusammenarbeit mit dem Anlagenbetreiber die Bürstenmechanik an, so dass das Fahrzeug rückwärts hinausfahren konnte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Am 1. Mai wiederum rettete die Feuerwehr einen Achtjährigen aus seinem Kinderzimmer an der Schäferstraße. Durch einen Defekt am Türschloss ließ sich der Raum nicht mehr öffnen. Die Kameraden öffneten die Tür mit einem Spezialwerkzeug. Auch der Junge blieb unverletzt.

