Dresden

Nachdem am Montag Sturmtief Mortimer über die Stadt fegte, zieht die Feuerwehr nun Bilanz zum Einsatzgeschehen. Im Stadtgebiet kam es zu insgesamt 25 sturmbedingten Einsätzen. Es entstanden zahlreiche Sachschäden – Personen wurden nicht verletzt.

In der Hetzdorfer Straße, der Glashütter und der Petrikirchstraße fielen beispielsweise Äste auf geparkte Pkw. Am Steinacker wurde ein Werbeanhänger auf die Flughafenstraße geweht. Bei der Tharandter Straße drohten zwei 25 m hohe Pappeln auf die Fahrbahn zu stürzen. Sie mussten durch die Einsatzkräfte gefällt werden. Im Bereich der Hubertusstraße fiel ein Baum auf den Gehweg. In der Vorwerkstraße beschädigte eine umgestürzte Akazie zwei PKW. Aus der Kleingartenanlage Lübecker Straße wurde ein ca. 6 m großer Gartenpavillon auf das Emerich-Ambros-Ufer geweht. Am Lehmberg stürzte eine Birke in eine Freileitung und beschädigte diese.

Zur Galerie Sturmtief „Mortimer“ sorgt für Schäden in Dresden

Die Integrierte Regionalleitstelle Dresden hat im Leitstellenbereich (Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge und Landeshauptstadt Dresden) insgesamt 54 Einsätze disponiert.

Lesen Sie auch:

Sturmtief Mortimer entwurzelt in Dresden Bäume

Azoren-Hurrikan „Lorenzo“ nimmt Kurs auf Deutschland: So stürmisch wird’s in Sachsen

Goldener Oktober? So wird das Wetter am Tag der Deutschen Einheit

Von fg