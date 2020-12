Feuerwehr Dresden befreit zwei Eingeschlossene und einen Eingeklemmten

Dresden

Die Feuerwehr musste am Dienstag zwei eingeschlossene Dresdner retten und einen Senior aus einer Notlage befreien. Der 98-Jährige steckte mit dem Kopf unter einem Heizkörper fest – und das offenbar über mehrere Stunden, wie der Pflegedienst den Einsatzkräften am Vormittag mitteilte. Die Feuerwehr befreite den Rentner, der an den Rettungsdienst übergeben wurde.

An der Berchtesgadener Straße in Laubegast befreiten die Kameraden am Vormittag einen zweieinhalb Jahre alten Jungen, der seiner Mutter die Wohnungstür vor der Nase zugeschlagen hatte. Der Schlüssel steckte von innen, so dass auch ein Zweitschlüssel nicht weiterhalf. Die Einsatzkräfte gelangten über ein angekipptes Fenster in die Räume.

Kurz vor 21 Uhr wiederum war eine Verwaltungsfachangestellte auf dem Gelände eines Hochschulgebäudes an der Marschnerstraße in der Johannstadt gefangen. Sie hatte das Gebäude verlassen, konnte aber das schwere Eisentor am Zugang mit ihrem Transponder nicht öffnen. Zurück ins Gebäude führte auch kein Weg, da die Sicherheitsanlage bereits scharf geschalten war. Hier retteten die Kameraden die Eingeschlossene per Leiter. Sie stieg über den hohen Zaun.

