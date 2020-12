Dresden

In einem Keller eines Wohnhochhauses an der Hopfgartenstraße in der Dresdner Johannstadt ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Jedoch kam es auch in den benachbarten Hauseingängen zu einer Rauchentwicklung. Der Brand konnte inzwischen gelöscht werden, allerdings ist die Feuerwehr nach wie vor mit Belüftungsmaßnahmen beschäftigt. 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort.

Von SL/halk