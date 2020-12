Freitag vergangener Woche war in Dresden-Gorbitz ein Feuer in einem Plattenbau ausgebrochen. Zehn Menschen erlitten Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde noch in der Nacht festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft jetzt mitteilt, steht die Schuldfähigkeit des 57-Jährigen in Frage.