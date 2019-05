Dresden

In den Räumen eines asiatischen Restaurants an der Kesselsdorfer Straße ist am späten Montagabend Feuer ausgebrochen. Aus noch ungeklärter Ursache gingen gegen 23 Uhr Möbel im hinteren Teil des Ladens in Flammen auf.

Die über dem Restaurant wohnenden Mieter wurden zunächst evakuiert. Einer kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Dann löschte die Feuerwehr den Brand. Die Kesselsdorfer Straße war währenddessen gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Von fkä