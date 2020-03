Dresden

Im Siemens- Werk an der Washingtonstraße in Dresden ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Ersten Berichten zufolge ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten gestalten sich demnach schwierig, da der Brandort unter Hochspannung steht.

Die Washingtonstraße ist in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei bittet Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Von DNN