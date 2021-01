Dresden

In einer Kfz-Werkstatt an der Bismarckstraße in Dresden-Niedersedlitz ist am Montagvormittag ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilt, sind die Kameraden noch dabei, den Brandherd zu suchen.

Unterdessen strömt reichlich Rauch aus dem Gebäude und führt im umliegenden Gebiet zu Verkehrsbehinderungen. Anwohner der Bismarckstraße und des Langen Wegs werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Qualm behindert auch die Einsatzkräfte, die mit einem Großaufgebot vor Ort sind und bereits Feuerwehrleute nachgeordert haben.

Von fkä