Dresden

In einer Wohnungsküche in Mickten hat es am Sonntag gebrannt. Beim Kochen hatte eine Person offenbar kaltes Wasser in eine Pfanne mit heißem Bratöl gegossen. Dadurch kam es zu einem Siedeverzug, der einen kleinen Brand auslöste. Mithilfe von Nachbarn konnte die Mieterin das Feuer löschen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Die Frau wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Von DNN