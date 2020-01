Dresden

Die Feuerwehr ist derzeit an der Gewandhausstraße in Dresden im Einsatz. Nach ersten Informationen hat es in einem türkischen Restaurant eine Fettexplosion gegeben. Um die Flammen zu löschen, sind die Wachen Löbtau, Albertstadt und Altstadt vor Ort. Die Rauchentwicklung hat sich bis zum Pirnaischen Platz ausgedehnt.

Zudem prüfen die Kameraden mittels einer Drehleiter den Dachstuhl des benachbarten Hauses. Weil die Abluftrohre des Restaurants dort hineingehen, kam es auch dort zu einer Rauchentwicklung. Die Wilsdruffer Straße ist gesperrt.

Von DNN