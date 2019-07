Dresden

Ein Feldbrand zwischen Dresden-Weißig und Gönnsdorf beschäftigt die Feuerwehr. Das teils abgeerntete Feld war am Mittwochabend aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Ob dabei auch landwirtschaftliches Gerät in Mitleidenschaft gezogen wurde, war am Mittwochabend unklar. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell in Griff.

Das Feld zwischen Weißig und Gönnsdorf stand aus unbekannter Ursache in Brand. Quelle: Roland Halkasch

Die Rauchsäule über dem Brandort war weithin sichtbar und hatte auch in der Dresdner Innenstadt für Aufregung gesorgt. Beobachter befürchteten einen Waldbrand in der Dresdner Heide – zu Unrecht, wie sich schließlich herausstellte. In Dresden herrscht aktuell die zweithöchste Waldbrandwarnstufe.

Von DNN