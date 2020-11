Dresden

An den Fassaden mehrerer Häuser an der Hechtstraße in Dresden-Leipziger Vorstadt sind Farbflecken aufgetaucht. Ein Täter hatte die Häuser in der Nacht zum Sonntag mit Farbe befüllte Christbaumkugeln beworfen. Zeugen verfolgten den Täter und alarmierten die Polizei. Beamte konnten einen Tatverdächtigen stellen. Gegen den 24-Jährigen wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Von DNN