Dresden

Ein „falscher Polizist“ aus Dresden hat eine Seniorin am Dienstagabend um 14 000 Euro erleichtert. Die 75-Jährige aus Bautzen hatte am Nachmittag mehrere Anrufe eines unbekannten Mannes erhalten, der sich als Kriminalpolizist ausgab. Er suggerierte der Frau, dass ihre Tochter nach einem Verkehrsunfall festgenommen wurde. Für deren Freilassung sollte sie einen bestimmten Geldbetrag hinterlegen.

Dem Betrüger gelang es, die Dame mit 14 000 Euro und ihrem gesamten Goldschmuck nach Dresden zu locken. Am Wiener Platzes übergab die immer noch ahnungslose Rentnerin schließlich das Geld und ihre Wertsachen an einen Boten. Als die ältere Frau auch zwei Stunden nach der Übergabe den vereinbarten Rückruf bezüglich der Freilassung ihrer Tochter nicht erhalten hatte, kamen ihr Zweifel. Sie wandte sich an die Bundespolizei im Hauptbahnhof. Die Dresdner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von DNN