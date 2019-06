Dresden

Weil er sich mit ergaunerten Geldkarten seiner Opfer ein schönes Leben im Hotel gemacht hat, musste sich ein 33-Jähriger am Dienstag im Dresdner Amtsgericht verantworten. Angeklagt war Steffen R. wegen gewerbsmäßigen Computerbetruges in 39 Fällen sowie gewerbsmäßigen Betruges in neun Fällen. Der Angeklagte war früher schon als Betrüger auffällig geworden und hatte im Jahr 2010 bereits eine Haftstrafe von vier Monaten abgesessen. Im Gerichtssaal gestand er nun alles.

Der Elektroniker ohne Berufsabschluss erschlich sich demnach Zugangsdaten von Kredit- und EC-Karten, indem er sich gegenüber seinen Opfern als Polizeibeamter oder gar als Oberstaatsanwalt ausgab. Zu einem der Betroffenen unterhielt er nach eigenen Angaben ein engeres Verhältnis. Er ging mit ihm zum Essen und war bei dem Mann zu Hause. Mit den erschlichenen Kredit- und Geldkarten und Informationen buchte er Hotelaufenthalte über Online-Portale und hob Bargeld an Automaten ab.

Außerdem bot Steffen R. über das Internet-Auktionshaus „eBay“ allerlei Wertgegenstände an. Seine Kunden bezahlten teils mehrere Hundert Euro für Handys, Sportuhren und Fahrradcomputer. Doch die Ware bekamen sie nie. Um seinen Spuren zu verwischen, legte sich der 33-Jährige auch einen Frauennamen zu. „Ihr Leben bestand aus Lug und Trug“, warf Richter Roland Wirlitsch dem Angeklagten vor.

In den vergangenen zwei Jahren richtete R. so Schäden für 14 000 Euro an. Er habe nach der Trennung von seiner Freundin unter Geld- und Wohnungsnot gelitten, verteidigte sich der Delinquent. Während der Verhandlung wirkte er reumütig. Seine Taten bezeichnete er als „hirnrissig“ und entschuldigte sich dafür.

Am Ende verhängte das Gericht eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren ohne Bewährung. „Ich sehe bei dem Angeklagten nicht nur die Gefahr der Flucht, sondern auch der Wiederholung seiner Taten“, begründete Wirlitsch das Urteil angesichts der Vorstrafen des Angeklagten. R.s Anwalt hatte zuvor auf nur zwei Jahre Haft plädiert – solch eine Strafe hätte der Richter im Ausnahmefall noch zur Bewährung aussetzen können.

Von Carl Gruner