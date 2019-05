Dresden

Am Mittwoch erschlichen sich unbekannte Täter das Vertrauen einer 93-Jährigen in der Johannstadt, indem sie sich als Polizeibeamte ausgaben. Die beiden Männer verschafften sich unter dem Vorwand eines angeblichen Einbruchs Zugang zur Wohnung und gelangten so in den Besitz von Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

In Mickten gingen sie auf dieselbe Art und Weise auf Beutezug. Wieder war eine 93-Jährige betroffen. In diesem Fall entwendeten die Täter allerdings nichts.

Von PS