Dresden

Zwei Männer, die sich als falsche Polizisten ausgegeben haben, haben am Donnerstag eine 71-Jährige bestohlen. Die vermeintlichen Beamten gaben vor, dass in die Wohnung der Seniorin an der Stephanstraße eingebrochen worden sei. Um sicher zu gehen, sollte sie nach ihren Wertsachen schauen. Im Anschluss lenkten sie die Frau ab und stahlen aus einer Geldkassette rund 12 000 Euro.

Von DNN