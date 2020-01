Dresden

Unter dem Vorwand, sich einen Schaden am Dach anschauen zu wollen, haben sich Betrüger in das Haus eines Senioren in Dresden-Stetzsch gemogelt und Bargeld gestohlen. Das Täterduo hatte gegen 14.30 Uhr am Dienstag geklingelt und die Dachdecker-Geschichte erzählt.

Der 90-Jährige ließ sie ins Haus und blieb mit einem der Männer im Untergeschoss. Der zweite stieg nach oben, betrachtete aber offensichtlich nicht das Dach, sondern durchsuchte die oberen Räume. Dort stahl er aus dem Schlafzimmer 700 Euro Bargeld.

Dann unterbreiteten die vermeintlichen Handwerker ihrem Opfer ein Reparaturangebot. Darauf ging der Senior nicht ein und schickte beide weg. Erst danach fiel dem 90-Jährigen das fehlende Geld auf und er verständigte die Polizei.

Von fkä